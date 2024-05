Die frisch gekürte Repräsentantin des Edelgemüses, Celine Schwarzer, freut sich auf viele interessante Auftritte. Was am 1. Mai bei Seydaland noch los war.

So verlief das Spargelfest in Seyda

Seyda/MZ. - Die Wahl zur Spargelprinzessin umhüllt offensichtlich eine besondere Aura, wenn selbst die Kultband Element of Crime in einem ihrer Lieder (Bitte bleib bei mir) darüber singt. Das Interesse daran, wer sich in diesem Jahr in Seyda die Prinzessinnenkrone aufsetzen darf, war am Mittwoch jedenfalls groß. Mehrere hundert Besucher fanden trotz des arbeitsfreien Tages frühzeitig aus dem Bett, um das Schauspiel der Kür auf dem Spargelfest in Seyda nicht zu versäumen. Belohnt wurden sie dafür mit dem strahlenden Lächeln einer jungen Morxdorferin.