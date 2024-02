Ehrenamtliches Engagement Zuwachs für die Freiwillige Feuerwehr in Walbeck - Was vier Quereinsteiger zum Beitritt animiert hat

Vier Quereinsteiger haben ihren Weg zur Freiwilligen Feuerwehr in Walbeck gefunden. „Das ist natürlich für so eine kleine Dorffeuerwehr wie unsere fantastisch und nicht alltäglich“, sagt Mario Adlich, stellvertretender Wehrleiter in Walbeck.