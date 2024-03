Monika Schröter (r.) hält beim Paraffinbad mit Ergotherapeutin Steffi Hinterthür-Frank ihre Hände in warmen Wachs.

Hettstedt/MZ. - Für Radu-Ionut Blihoghe ist das Klinikum Hettstedt ein Anker in einer Welt voller Schmerzen. Denn der 37-Jährige aus Hübitz leidet unter Morbus Bechterew, einer chronischen rheumatischen Krankheit. Seit 2011 weiß der ehemalige Anlagenmechaniker, dass seine Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule und im Rücken auf die nicht heilbare Krankheit zurückzuführen sind. Damit seine Schmerzen gelindert werden, hat Blihoghe am Montag seine bereits dritte Schmerztherapie in Hettstedt begonnen.