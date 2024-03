In der Kindertagesstätte „Einetalzwerge“ in Alterode probt die Feuerwehr den Ernstfall. Wie die Übung verläuft und welches Fazit die Einsatzkräfte und die Kitaleiterin am Ende ziehen.

Übungseinsatz der Arnsteiner Feuerwehren in der Kindertagesstätte „Einetalzwerge“ in Alterode: Die 17 Wehrmitglieder aus Alterode, Sylda und Quenstedt meistern die Übung und retten die Übungspuppe aus der verrauchten Küche.

Alterode/MZ. - 8 Uhr am Dienstagmorgen. Die Sirene heult. Alarm in der Kindertagesstätte „Einetalzwerge“ in Alterode. In der Küche steigt Rauch auf. Eine Person wird vermisst. Die Kinder werden evakuiert und die Feuerwehr rückt an. Zum Glück handelt es sich beim Vermissten aber nur um eine Attrappe, beim Rauch um den Inhalt einer Nebelmaschine und beim Einsatz um eine Übung der Feuerwehr.