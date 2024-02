Das Schloss Henriette in Helmsdorf wird von einem rührigen Verein auf Vordermann gebracht. Aber ein Prunkstück, ein risiger Kronleuchter, ist verschwunden. Die Spur verläuft sich schon vor einigen Jahrzehnten in Eisleben.

Helmsdorf/MZ. - „Wir suchen den Kronleuchter, der einst den Gartensaal im Schloss Henriette schmückte.“ Anika Rockmann vom Förderverein Schloss Henriette in Helmsdorf wendete sich mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit, bei der Suche nach dem Schmuckstück mitzuhelfen. Zumal dem Verein jetzt ein Foto des prächtigen, großen Leuchters vorliegt und man auch einen ersten Hinweis erhalten hat, was mit ihm geschah und warum er überhaupt das Schloss verlassen hat. Dazu muss man in die Geschichte zurückblicken.