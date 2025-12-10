Nach dem Verlust der Weihnachtsbäume bei einem Lkw-Brand auf der A 38 stand der Weihnachtsmarkt in Blumerode arg in Frage. Am Samstag, 13. Dezember wird er nun in kleiner Form stattfinden. Doch in welcher Form?

Verbrannte Weihnachtsbäume - Wie der Weihnachtsmarkt in Blumerode dennoch stattfindet

Nach dem Unfall auf der A 38 waren die Bäume unbrauchbar.

Blumerode/MZ. - Es hätte ein normaler Weihnachtsmarkt in Blumerode werden sollen. Alles war geplant, eingekauft und organisiert. Doch dann kam der Anruf, der alles veränderte. Ein Lkw voller frisch geschlagener Weihnachtsbäume für den traditionellen Weihnachtsmarkt in Blumerode stand auf der A 38 in Flammen. 250 Tannen – sorgfältig ausgewählt, regional und von höchster Qualität – waren innerhalb weniger Minuten vernichtet oder unbrauchbar.