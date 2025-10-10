weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. 630 Seiten Geschichte: Stadtbrände, Unwetter und Kriege: Was die neue Chronik für den Ort Wiederstedt beinhaltet

Historiker Peter Puschendorf hat eine eigene Chronik für den Arnsteiner Ortsteil Wiederstedt geschrieben. Was auf den 630 Seiten alles zu finden ist.

Von Tina Edler 10.10.2025, 09:30
Blick auf das Schloss Oberwiederstedt, das sich im Zentrum des Arnsteiner Ortsteils Wiederstedt befindet.
Blick auf das Schloss Oberwiederstedt, das sich im Zentrum des Arnsteiner Ortsteils Wiederstedt befindet. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Wiederstedt/MZ. - 630 Seiten dick ist das neue Buch aus der Feder von Peter Puschendorf, Ortschronist in Sandersleben (Anhalt). Dieses Mal hat sich der Historiker aber dem Nachbarort zugewandt und die Geschichte Wiederstedts unter die Lupe genommen.