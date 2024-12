Peter Puschendorf wird für seine Arbeit als Ortschronist in Sandersleben (Anhalt) als Erster zum Ehrenbürger der Stadt Arnstein ernannt.

Sanderslebens Ortschronist Peter Puschendorf (Mitte) ist als Erster zum Ehrenbürger der Stadt Arnstein ernannt worden. Zum Weihnachtsmarkt in Sandersleben (Anhalt) wurde er mit der Auszeichnung und einem Ehrensalutschuss gewürdigt.

Sandersleben/MZ. - Peter Puschendorf hat eigentlich immer etwas zu erzählen. Als Ortschronist von Sandersleben (Anhalt) kennt er Geschichten und Anekdoten aus mehreren Jahrhunderten. Ihn also sprachlos zu erleben, ist selten. Und doch haben es die Sanderslebener und Arnsteiner geschafft. Denn Peter Puschendorf ist als Erster zum Ehrenbürger der Stadt Arnstein ernannt worden. Am Rande des diesjährigen Weihnachtsmarkts in Sandersleben wurde der 81-Jährige im weihnachtlich geschmückten Hof des Stadtmuseums überrascht.