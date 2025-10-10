„Spooky-Springbreak“ heißt es am 25. Oktober im Club „Turm Halle“. Dann steigt wieder Halles größte Halloween-Party. Unterstützt wird zudem die Freiwillige Feuerwehr Halle-Nietleben.

Halloween: Halles größte Party feiert mit neuem Floor und starkem Zeichen für die Feuerwehr

Halles größte Halloween-Party im vergangenen Jahr 2024 im Club „Turm Halle“.

Halle (Saale)/MZ. - Am 25. Oktober 2025 verwandelt sich der Club „Turm Halle“ erneut in ein Reich des Gruselns, der Musik und des guten Zwecks. Bereits zum fünften Mal laden die Party-Veranstalter Domenic Stamm und Dennis Korunskij zur legendären Halloween-Nacht ein, die längst Kultstatus erreicht hat.