In Bitterfeld musste am Donnerstag ein Mann reanimiert werden.

64-Jährige kippt plötzlich um - Radfahrer muss nach Sturz reanimiert werden

Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bitterfeld/MZ. - In Bitterfeld musste am Donnerstag ein Mann reanimiert werden.

Wie die Polizei berichtet, war der 64-jährige Fahrradfahrer kurz nach 17.30 Uhr auf dem Radweg der Emil-Obst-Straße in Richtung Fläminger Ufer unterwegs. Plötzlich sei er langsamer geworden und anschließend mit dem Fahrrad nach rechts umgekippt. Dabei verletzte er sich schwer am Kopf und musste zudem reanimiert werden.

Mittels Rettungswagen wurde er zum Goitzsche Klinikum gebracht. Der Mann trug keinen Helm. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 50 Euro.