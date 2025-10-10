Zwei Zeuginnen haben am Donnerstag gegen 18 Uhr gehört, wie die Fensterscheibe eines Gebäudes am Köthener Marktplatz zu Bruch ging. Und sie haben dann nicht weggeschaut.

Die Frauen im Alter von 29 und 57 Jahren konnten noch mehrere Personen im jugendlichen Alter erkennen, die daraufhin die Flucht ergriffen. In unmittelbarer Nähe konnten diese allerdings wenig später durch die Frauen gestellt und der Polizei übergeben werden.

Die Beamten brachten die vier Kinder beziehungsweise Jugendlichen im Alter zwischen elf und 15 Jahren zu ihren Eltern. Gegen die Gruppe wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zur Höhe des Sachschadens liegen der Polizei noch keine genauen Angaben vor.