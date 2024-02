Mit Hilfe von Fördermitteln will die Stadt Manfeld seine Radwege verbessern. Hierzu soll vorab ein Mobiliätskonzept erarbeitet werden.

Stadt Mansfeld will Radwege modernisieren und setzt auf Fördermittel

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mansfeld/MZ. - Die Stadt Mansfeld möchte den Zustand ihres Radwegenetzes verbessern. Sie setzt in diesem Zusammenhang auf finanzielle Unterstützung mit Fördermitteln aus dem Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Mobilität in Städten und in ihrem Pendleraum.