Hettstedt/MZ. - Am Montagabend hat die Polizei in Hettstedt einen Schwarzfahrer ertappt. Der 27-jährige Pkw-Fahrer, der in der Ascherslebener Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, ist bereits seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis, so die Polizei. Zudem bestätigte ein Schnelltest die Einnahme von Drogen durch den jungen Mann. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.