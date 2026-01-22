Neunjähriger Noah Mobbing an Grundschule in Hettstedt: Herkunft der Kinder wird zum Thema - wie sich die Mutter dazu äußert

Nach dem schweren Mobbingvorwurf an der Novalisschule bleibt die Lage angespannt. Nun versucht die AfD die Vorgänge politisch zu nutzen. Polizei und Landesschulamt verweisen darauf, dass die Herkunft der beteiligten Kinder keine Rolle spiele. Unterdessen ist weiter unklar, wie es für Noah weitergeht.