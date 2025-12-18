Die Straßenbeleuchtung in Gerbstedt ist alt und reparaturanfällig. LED-Technik wäre die Lösung. Förderung bekommt die Stadt aber erst, wenn es eine Machbarkeitsstudie gibt. Die müsste der Stadtrat auf den Weg bringen.

Gerbstedt/MZ. - Die Straßenbeleuchtung in Gerbstedt ist mehr als nur ein technisches Detail und der aktuelle Zustand alles andere als optimal: Ein alter, störanfälliger Bestand verursacht hohe Wartungskosten und frisst unnötig Energie. Zudem steigt durch schlechtes Licht auch die Sturzgefahr.