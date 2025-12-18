weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Alte Straßenbeleuchtung ärgert Bürger - Gerbstedter Stadtrat sollte handeln (Kommentar)

Jetzt live:
Ohne Zuschauer, ohne Applaus: Der echte Theateralltag live aus Eisleben
Ohne Zuschauer, ohne Applaus: Der echte Theateralltag live aus Eisleben

Sturzgefahr und Energiefresser Alte Straßenbeleuchtung ärgert Bürger - Gerbstedter Stadtrat sollte handeln (Kommentar)

Die Straßenbeleuchtung in Gerbstedt ist alt und reparaturanfällig. LED-Technik wäre die Lösung. Förderung bekommt die Stadt aber erst, wenn es eine Machbarkeitsstudie gibt. Die müsste der Stadtrat auf den Weg bringen.

Von Beate Thomashausen Aktualisiert: 19.12.2025, 11:45
LED-Technik wäre die Lösung für die Straßenbeleuchtung in Gerbstedt.
LED-Technik wäre die Lösung für die Straßenbeleuchtung in Gerbstedt. (Foto: picture alliance / Fabian Sommer/dpa)

Gerbstedt/MZ. - Die Straßenbeleuchtung in Gerbstedt ist mehr als nur ein technisches Detail und der aktuelle Zustand alles andere als optimal: Ein alter, störanfälliger Bestand verursacht hohe Wartungskosten und frisst unnötig Energie. Zudem steigt durch schlechtes Licht auch die Sturzgefahr.