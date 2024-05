Ein Bus, welcher Schulkinder transportierte, hat am Montag eine Mauer in Großörner gestreift.

Großörner/MZ. - Ein mit Schulkindern besetzter Bus hat am Montagnachmittag in der Mansfelder Straße in Großörner an einer Engstelle eine Mauer gestreift. Bei dem Unfall wurde laut Polizei allerdings niemand verletzt, es entstand lediglich Sachschaden an Fahrzeug und Mauer.