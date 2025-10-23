weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Gesperrte B 86: Durchfahrtsverbot für Lkw: Wie die Polizei in Siebigerode Präsenz zeigt

Mit dem Beginn von Straßenbauarbeiten in Siebigerode ignorierten viele Lkw die ausgeschilderte Umleitung. Das Tempolimit erwies sich auch als Problem. Wie die Situation jetzt ist.

Von Daniela Kainz 23.10.2025, 10:00
Viele Lkw ignorierten anfangs in Siebigerode das Durchfahrtsverbot in der Felstraße.
Viele Lkw ignorierten anfangs in Siebigerode das Durchfahrtsverbot in der Felstraße. (Foto: Feuerberg)

Siebigerode/MZ. - Nachdem in der vergangenen Woche mit der Sperrung der B 86 in Siebigerode trotz Lkw-Durchfahrtsverbots viele Schwerlasttransporter durch den Mansfelder Ortsteil fuhren, hat sich die Verkehrssituation nach Einschätzung von Ortsbürgermeister Reimar Feuerberg etwas verbessert.