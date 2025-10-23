Mit dem Beginn von Straßenbauarbeiten in Siebigerode ignorierten viele Lkw die ausgeschilderte Umleitung. Das Tempolimit erwies sich auch als Problem. Wie die Situation jetzt ist.

Durchfahrtsverbot für Lkw: Wie die Polizei in Siebigerode Präsenz zeigt

Viele Lkw ignorierten anfangs in Siebigerode das Durchfahrtsverbot in der Felstraße.

Siebigerode/MZ. - Nachdem in der vergangenen Woche mit der Sperrung der B 86 in Siebigerode trotz Lkw-Durchfahrtsverbots viele Schwerlasttransporter durch den Mansfelder Ortsteil fuhren, hat sich die Verkehrssituation nach Einschätzung von Ortsbürgermeister Reimar Feuerberg etwas verbessert.