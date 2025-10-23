Gesperrte B 86 Durchfahrtsverbot für Lkw: Wie die Polizei in Siebigerode Präsenz zeigt
Mit dem Beginn von Straßenbauarbeiten in Siebigerode ignorierten viele Lkw die ausgeschilderte Umleitung. Das Tempolimit erwies sich auch als Problem. Wie die Situation jetzt ist.
23.10.2025, 10:00
Siebigerode/MZ. - Nachdem in der vergangenen Woche mit der Sperrung der B 86 in Siebigerode trotz Lkw-Durchfahrtsverbots viele Schwerlasttransporter durch den Mansfelder Ortsteil fuhren, hat sich die Verkehrssituation nach Einschätzung von Ortsbürgermeister Reimar Feuerberg etwas verbessert.