Die insgesamt 23 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Walbeck waren 2025 bei 36 Alarmierungen im Einsatz. Wie viele Stunden sie dafür aufgebracht haben, zeigt die Bilanz.

Auch beim Brand in einen Zimmer der Helios-Klinik in Hettstedt Anfang August 2025 waren Walbecker Feuerwehrleute mit im Einsatz, ebenso wie Ende Juni, als es hier schon einmal in einem Patientenzimmer brannte.

Walbeck/MZ. - Wenn Mario Adlich, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Walbeck, auf das Jahr 2025 zurückblickt, verbucht er für seine 23 aktiven Feuerwehrleute 36 Einsätze. Das Erfreulichste dabei, sagt er, sei: Eine bei den Einsätzen verstorbene Person müsse nicht beklagt werden.