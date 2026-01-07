Freiwillige Feuerwehr Walbeck 36 Einsätze – keine Menschenleben verloren
Die insgesamt 23 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Walbeck waren 2025 bei 36 Alarmierungen im Einsatz. Wie viele Stunden sie dafür aufgebracht haben, zeigt die Bilanz.
07.01.2026, 14:00
Walbeck/MZ. - Wenn Mario Adlich, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Walbeck, auf das Jahr 2025 zurückblickt, verbucht er für seine 23 aktiven Feuerwehrleute 36 Einsätze. Das Erfreulichste dabei, sagt er, sei: Eine bei den Einsätzen verstorbene Person müsse nicht beklagt werden.