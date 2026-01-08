Zeitz/MZ - Auch wenn an diesem Freitag im Burgenlandkreis Witterungsbedingungen mit Schnee, Eis und Stürmen erwartet werden: Der Schülerverkehr soll nach Stand vom Donnerstag stattfinden, teilte die Kreisverwaltung Donnerstagnachmittag mit. Darauf hätten sich der Burgenlandkreis, die kreiseigene Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis mbH (PVG) und die Kreisstraßenmeisterei zuvor verständigt. „Die Verantwortlichen sind bestrebt, den Schülerverkehr trotz der schwierigen Witterungsverhältnisse am Freitag aufrechtzuerhalten, damit der Unterricht in den Schulen stattfinden kann“, heißt es. Die Kreisstraßenmeisterei solle deshalb ab drei Uhr am Morgen die Kreisstraßen im Landkreis beräumen. Je nach Witterungslage werde bis 6 Uhr von den Verantwortlichen des Landratsamtes, der PVG und der Kreisstraßenmeisterei entschieden, ob die Schulbusse an diesem Tag fahren können. „Der Burgenlandkreis und die PVG werden danach unverzüglich über ihre Internetseiten und der Landkreis über seine sozialen Netzwerke darüber informieren.“ Bereits ab Donnerstagnachmittag werde der Landkreis über seine Internetseite weitere aktuelle Entscheidungen und Informationen rund um die Wetterlage verkünden. Einwohner werden deshalb gebeten, sich regelmäßig über die aktuelle Lage zu informieren. Eine Notbetreuung von Schülerinnen und Schülern in den Schulen – auch bei Unterrichtsausfall – sei sichergestellt.