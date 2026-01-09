Der Heimatnaturgarten in Weißenfels muss über das Wochenende aufgrund der Wetterlage schließen.

Der Heimatnaturgarten in Weißenfels bleibt über das Wochenende aufgrund der Wetterlage geschlossen.

Weißenfels/MZ. - Aufgrund der winterlichen Witterung durch das Sturmtief „Elli“ bleibt der Heimatnaturgarten Weißenfels vorübergehend geschlossen. Wie die Stadt mitteilt, ist die Einrichtung von Freitag, 9. Januar, bis einschließlich Montag, 12. Januar 2026, für den Besucherverkehr nicht zugänglich.

Die Schließung erfolge aus Sicherheitsgründen und diene dem Schutz der Besucherinnen und Besucher sowie der Mitarbeitenden. Sobald sich die Wetterlage stabilisiert habe, solle der Heimatnaturgarten wieder regulär geöffnet werden.