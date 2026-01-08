EIL
Viel Schnee und Eis angekündigt Warnung vor Glätte und Schnee: Was kommt da auf Aschersleben und das Seeland zu?
Der Deutsche Wetterdienst warnt für Freitag vor Glätte, Schnee und Eis. Welche Konsequenzen das für Aschersleben und den Salzlandkreis hat.
08.01.2026, 16:05
Aschersleben/Salzlandkreis/MZ - Wegen einer vom Deutschen Wetterdienst ausgesprochenen Warnung der Stufe 2 vor Schnee, Schneeverwehungen und Eis bereitet sich der Salzlandkreis auf besonders winterliche Verkehrs- und Straßenbedingungen vor. Auch in der Region Aschersleben werden für den Freitag zwischen sieben und 15 Zentimeter Neuschnee erwartet, dazu starker Wind mit möglichen Verwehungen.