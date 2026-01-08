Der Deutsche Wetterdienst warnt für Freitag vor Glätte, Schnee und Eis. Welche Konsequenzen das für Aschersleben und den Salzlandkreis hat.

Warnung vor Glätte und Schnee: Was kommt da auf Aschersleben und das Seeland zu?

Mathias Winter vom Ascherslebener Bauwirtschaftshof bereitet eines der Fahrzeuge für den Einsatz vor.

Aschersleben/Salzlandkreis/MZ - Wegen einer vom Deutschen Wetterdienst ausgesprochenen Warnung der Stufe 2 vor Schnee, Schneeverwehungen und Eis bereitet sich der Salzlandkreis auf besonders winterliche Verkehrs- und Straßenbedingungen vor. Auch in der Region Aschersleben werden für den Freitag zwischen sieben und 15 Zentimeter Neuschnee erwartet, dazu starker Wind mit möglichen Verwehungen.