Rund 700 Fahrzeuge passieren täglich die Elbfähre in Aken, seit Mittwoch ruht der Betrieb, ebenso in Breitenhagen. Wie lange müssen die Fähren pausieren? Die MZ fragte nach bei Stadtwerken und im Wasserstraßenamt.

Deutlich längere Wege - Pendler in Anhalt-Bitterfeld müssen wegen Eisgang auf der Elbe ausweichen

Die Fähre in Aken verkehrt seit Mittwoch wegen des Treibeises nicht. Sie wurde an Stahlseilen gesichert nahe dem anderen Ufer bei Steutz.

Aken/MZ. - Die Elbfähre in Aken liegt nicht am Ufer, sondern an Stahlseilen nahe der gegenüberliegenden Seite bei Steutz. Eisschollen treiben in beachtlicher Geschwindigkeit vorbei. Wer sich der Fähre nähert, hört, wie die Schollen an den Rumpf aus Stahl stoßen.