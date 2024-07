In Teicha findet in diesem Jahr zum dritten Mal das Zweitaktertreffen statt. Maximilian Weise organisiert es und erzählt, was ihm daran so gefällt.

Teicha/MZ. - Mit 14 Jahren hat Maximilian Weise sein erstes Moped bekommen – eine Simson S 51. Verkauft hat er sie nie – dafür hängen zu viele Erinnerungen dran. Noch heute zählt das Moped zu seinen Lieblingsstücken und wird von ihm gefahren. So zum Beispiel auch zum diesjährigen Zweitaktertreffen, das der gelernte Koch aus Teicha ins Leben gerufen hat.

„Wir machen das jetzt zum dritten Mal“, erzählt Weise. In den vergangenen beiden Jahren war das Treffen in Teicha ein Bestandteil des Dorffestes. Das findet in diesem Jahr allerdings nicht statt. „Ich möchte das Treffen trotzdem weiterführen“, so der 30-Jährige. Entstanden ist die Idee bei der Mittwochs-Mopedrunde, wie Weise sie nennt. Immer in der Mitte der Woche trifft er sich mit einigen Freunden und macht eine Ausfahrt. Irgendwann kam die Truppe auf die Idee, ein offizielles Treffen daraus zu machen, denn in der Nähe gebe es nicht viele alternative Angebote. Dabei werden solche Oldtimerveranstaltungen gut besucht. „Es gibt viele Simson-Bekloppte, wenn man das so nennen kann“, sagt der Teichaer und lacht.

Interesse schon von Klein auf

Zumindest bezeichnet er sich selbst so. Sein Interesse an den Zweitaktern kam schon in jungen Jahren. Sein Vater ist Motorrad gefahren, sein Opa und Onkel genauso. „Auf alte Autos stand ich schon immer. Ein bisschen wurde mir es in die Wiege gelegt.“ Neben seiner S 51, mit der er immer zur Ausbildung gefahren ist, hat Weise noch zwei alte Schwalben, die einst seiner Mutter und seinem Onkel gehörten und einen Barkas B 1000, den er sich 2020 als „Spielzeug“ zugelegt hat. Letztendlich sei es für den Koch der Spaß an der Freude, der ihn auch dazu verleitet hat, ein solches Treffen anzubieten.

Ab 9 Uhr soll das Zweitaktertreffen am 21. Juli in Teicha stattfinden. Willkommen sind grundsätzlich alle Fahrzeuge, die, wie der Name schon verrät, einen Zweitaktmotor haben. Doch auch andere Oldtimer dürfen sich dem Treffen anschließen, müssen allerdings Parkplätze im Ort finden. Auf dem eigentlichen Veranstaltungsgelände auf dem Gewerbehof ist nur Platz für etwa 150 Mopeds. „Wir wollen es klein und gemütlich halten“, sagt Weise. Dafür sei die Location mit ihrem DDR-Charme wie gemacht.

Vor Ort wird es neben einem DJ, dem Frühschoppen und DDR-typischem Essen, das der Koch im gegenüberliegenden Gasthaus selbst zubereitet, auch eine Jury geben. Ausgezeichnet werden das originellste, das älteste und drei vom Publikum gewählte Fahrzeuge. Eine Anmeldung ist nicht nötig.