Zu wenige Plätze: An welchen Gymnasien in Halle das Glück eine Rolle spielt

Doppelt so viele Anfragen wie freie Plätze: Der Antsurm auf das Feininger-Gymnasium in Halle hält an.

Halle (Saale)/MZ - Inzwischen liegen die Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen in Halle für das kommende Schuljahr vor, obwohl sie offiziell noch nicht bekannt gegeben wurden. Und es ist wie in den vergangenen Jahren: Die Zahlen zeigen zunächst, dass die Kapazitäten an kommunalen Gymnasien wie auch an den Gesamtschulen insgesamt nicht ausreichen, um die von den Eltern eingereichten Erstwünsche zu erfüllen, während die Erstwünsche für die kommunalen Sekundarschulen die vorhandenen Kapazitäten deutlich unterschreiten. Auch bei den Gemeinschaftsschulen wird die Zahl der vorhandenen Plätze nicht ausgeschöpft.