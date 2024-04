Zugewachsen, verwildert, vermüllt: Was Helfer in Quedlinburg wieder freilegen

Quedlinburg/MZ. - Im Eingangsbereich des Dippe-Hofes in Quedlinburg sind vor Jahrzehnten Zäune gezogen worden; sie trennten den einstigen Wirtschaftshof des Saatzuchtunternehmens in zwei Höfe. Niemand lief mehr in diesem Bereich entlang, die Fläche vor dem Denkmal für den Firmengründer, das sich in eben jenem Eingangsbereich befindet, wuchs zu, verwilderte, wurde vermüllt.