Eine Mutter beklagt die Benachteilung der Reil-Schüler im Vergleich zu anderen Schulen in Halle. Der Schulleiter teilt die Sorge und erklärt, wie sein Haus auf die vielen Fehlstunden reagiert - und worauf er hofft.

Jede Woche Unterrichtsausfall an der Reil-Schule in Halle: Eine Mutter macht ihrem Ärger Luft

Lehrermangel in Halle

Die Reil-Schule in Halle muss derzeit mit einer nicht ausreichenden Zahl an Lehrkräften agieren. Das bedeutet viel Unterrichtsausfall.

Halle (Saale)/MZ - Im Bildungsausschuss hat sich die Mutter einer Neuntklässlerin über die „dramatische Unterrichtsversorgung“ an der Reilschule in Halle beklagt. Aktuell seien nur etwa 89 Prozent des Unterrichts abgedeckt. Und das nur aufgrund der im Frühjahr eingeführten Extrastunde für Lehrkräfte. In den Jahren zuvor hätte weniger als 85 Prozent des regulären Unterrichts stattgefunden.