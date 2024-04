Oberbürgermeister gewählt Torsten Schweiger siegt bei OB-Wahl in Sangerhausen gegen AfD-Mann Andreas Gehlmann

Mit 60,78 zu 39,22 Prozent gewinnt Torsten Schweiger in der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters in Sangerhausen gegen Andreas Gehlmann (AfD). Was der ehemalige Bundestagabgeordnete zum Ergebnis und zum Wahlkampf sagt und was sich die Wähler vom neuen OB wünschen.