Wie versteinert am Bäckerei-Tresen - Verfahren in Halle eröffnet

Halle (Saale)/MZ. - Bis heute kann sie nicht arbeiten, viel zu sehr stecken ihr die Ereignisse des 16. Juli 2023 noch in den Knochen. Die Verkäuferin stand an jenem Sonntagmorgen in der Bäckerei-Filiale am Thomas-Müntzer-Platz, als ein maskierter Mann ihr plötzlich eine Gasdruckwaffe an den Kopf hielt und die Tageseinnahmen forderte. Der mutmaßliche Täter muss sich seit Montag wegen besonders schweren Raubes vor dem Landgericht verantworten; die Verkäuferin hat am ersten Prozesstag als Zeugin ausgesagt.

„Wie versteinert“ sei sie wegen der Drohung mit der Waffe gewesen, schilderte die 62-Jährige vor Gericht. Als sie dem Täter nicht wie verlangt das Geld aushändigte, habe dieser die Kassette der Kasse ausgehebelt und sei davongelaufen. „Mir ging es ziemlich schlecht. Ich musste mich setzen und habe geweint“, berichtete die Zeugin, die in Begleitung einer Betreuerin von den Sozialen Diensten der Justiz im Gerichtssaal erschien. Sie befinde sich in psychologischer Behandlung; offen sei derzeit, ob sie je in ihren Beruf zurückkönne.

Nach dem Überfall war sie in einem Rettungswagen betreut worden, den Zeugen gerufen hatten. Ein Zeuge, auch er wurde am Montag angehört, verfolgte den mit einem E-Bike in Richtung Schleiermacherstraße flüchtenden Täter mit dem Auto und berichtete, der Mann sei in Höhe Robert-Blum-Straße gestürzt und habe sowohl das Rad auch die Geldkassette – in der sich laut Anklage rund 250 Euro befanden – zurückgelassen. Ein zweiter Zeuge, zu Fuß unterwegs und ebenfalls am Montag vom Gericht befragt, verfolgte den Mann nach eigener Aussage mit Abstand dann bis in die Ludwig-Wucherer-Straße. Dort sei dieser auf einen ihm offensichtlich bekannten Fahrradfahrer getroffen und auf dessen Gepäckträger in Richtung Reileck verschwunden. Weil er nun auch nicht mehr mit Basecap, Sonnenbrille und Tuch vor dem Mund maskiert war, konnte der Zeuge ihn vor Gericht identifizieren.

Der Angeklagte, 27 Jahre alt und vor seiner Festnahme im vergangenen Herbst ohne festen Wohnsitz, hatte den Überfall während der Ermittlungen eingeräumt. Dieses Geständnis erneuerte der Verteidiger nun in seinem Namen. Um Details soll es später gehen, wenn auch der zum Verfahren hinzugezogene psychologische Gutachter mit im Gerichtssaal ist. Das Verfahren wird am heutigen Dienstag fortgesetzt. Von dem Mittäter fehlt bisher jede Spur.