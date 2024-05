Am Pfingstsonnabend sind bei Media-Markt im Dessauer Eichengarten zwei Täter beim Diebstahl erwischt worden. Einer der Täter war der Polizei nicht unbekannt.

Dessau/MZ. - Nach einem Ladendiebstahl im Media-Markt im Einkaufszentrum am Eichengarten in Mildensee sind am Pfingstsonnabend zwei männliche Täter gestellt worden.

Wie das Polizeirevier in der Wolfgangstraße am Sonntag mitgeteilt hat, hatten ein Mitarbeiter und der Sicherheitsdienst des Media-Marktes gegen 17.15 Uhr die beiden Männer beobachtet. Einer steckte sich einen Kopfhörer ein. Dessen Wert: 199 Euro. Im Anschluss verließen beide Täter über den Kassenbereich den Markt, ohne die Kopfhörer zu bezahlen.

Hinter dem Kassenbereich wurden die Beiden vom Sicherheitsdienst angesprochen und die Polizei informiert. Bei der folgenden Kontrolle der Personalien wurde bekannt, dass gegen einen der Täter ein Haftbefehl vorliegt.

Gegen beide Täter, heißt es aus dem Polizeirevier, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.