Zwei Großbaustellen in kurzer Zeit: Wie ist es um das 181 Kilometer lange Straßenbahnnetz in Halle und dem Saalekreis bestellt? Und wie Mitarbeiter der Havag an Schienen nach Schäden suchen.

Halle (Saale)/MZ - Aufatmen im Giebichensteinviertel: Die Gleisbaustelle in der Großen Brunnenstraße ist beendet, Tram und Autos rollen wieder wie gewohnt. Zuvor hatte die Havag schon in Trotha an der Endhaltestelle den Schienenbogen erneuern lassen – der alte Stahl hatte sich so abgewetzt, dass es im schlimmsten Fall hätte passieren können, dass die Straßenbahnen in der Kurve aus den Gleisen springen. Zwei Großbaustellen in wenigen Wochen – wie marode ist das Schienennetz in Halle?