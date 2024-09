Straßenbaustellen zwingen Autofahrer in Trotha und der Frohen Zukunft zur Geduld. Warum die Havag Schienen jetzt austauschen lässt und welche Reparaturen die Stadt noch plant.

Stau statt freie Fahrt: So kaputt sind die Verkehrswege in Halle

In der Trothaer Straße wird am Abzweig zur Oppiner Straße ein neuer Gleisbogen verlegt. Nach Angaben der Havag musste der Austausch erfolgen, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten.

Halle (Saale)/MZ - Zwei Durchfahrtsverbotsschilder und große Infotafeln weisen auf die gesperrte Einfahrt in die Dessauer Straße hin – nur Anlieger dürfen demnach nur noch rein. Am Montag halten sich Hunderte Autofahrer nicht daran. Sie rollen mitunter bis zur Baustelle an der Kreuzung mit dem Landrain vor und müssen dann drehen.