Von Zeitz bis nach Australien und zurück: Zehn Jahre lang umrundete Rico Reißmann zu Fuß den Planeten. Nun ist der 39-Jährige wieder in seiner Heimat angekommen. Wie er Unwettern, Krankheiten, Wildtieren und Schmerzen trotzte und was er dabei über Menschen gelernt hat.

Zeitz/MZ - Es ist eine dieser Begegnungen, die Rico Reißmanns Sicht auf die Welt geprägt haben. Ein Abend in einer Kleinstadt im Iran, ein Jugendlicher sieht den Mann aus Sachsen-Anhalt am Straßenrand stehen. Europäer sieht man in der islamischen Republik selten, schon gar nicht mit Schlapphut und Wandersandalen. Der Teenager spricht Reißmann auf Englisch an, lädt ihn zu sich nach Hause ein.