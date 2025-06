Eine Initiative von Nachbarn hat in Roßlau den kleinen Spielplatz in der Mozartstraße neu hergerichtet. Die grüne Oase wird gern von Groß und Klein genutzt und regelmäßig gepflegt.

So haben Anwohner den fast vergessenen Spielplatz in der Roßlauer Mozartstraße wieder zum Leben erweckt

Julia (l. neun Jahre) und Mia (zehn Jahre) lernen an der Grundschule Meinsdorf und malen auch in der Freizeit auf dem Spielplatz Mozartstraße Roßlau.

Rosslau/MZ. - In der Liste der vom Stadtpflegebetrieb Dessau-Roßlau betreuten 85 öffentlichen Spiel- und Freizeitplätze trägt der Standort in der Roßlauer Mozartstraße die Nummer 23 und gehört zu den kleineren im Stadtgebiet. Gelegen in der Siedlung von Einfamilienhäusern am Waldesrand im Osten des Elbestädtchens, erlebt die in den späten 1980er und frühen 90er Jahren entstandene Anlage unter schattenspendenden Laubbäumen jetzteine Wiedergeburt.