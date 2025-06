Pouch/MZ - Am Ende zeigte sich sogar das Wetter noch gnädig: Auf der Halbinsel Pouch ist am Freitag offiziell das Sputnik Springbreak festival 2025 eröffnet worden. Während es am Nachmittag noch kräftig regnete und stürmte, beruhigte sich das Wetter zum Abend und ermöglichte eine tolle Partynacht für 25.000 Besucher. So viele sind es laut dem Veranstalter.

Rapper Finch entledigte sich schnell seines Shirts. Foto: Jon Renker

Den Anfang auf der Mainstage machte Filow, gefolgt von der Rapperin Ikkimel, die in den vergangenen ein, zwei Jahren eine steile Künstlerkarriere hingelegt hat. Mit gewohnt knappem Outfit heizte sie der Menge ein. Richtig voll vor der großen Bühne war es auch zum Auftritt der „Gebrüder Brett“, die sich wieder befreundete Künstler eingeladen hatten. Mainact war ohne Zweifel Rapper Finch, der um kurz vor 23 Uhr auftrat und im Stil eines Wrestling-Kmpfes Showeinlagen in sein Konzert einbaute.

Ikkimel hat in den vergangenen Jahren eine steile Karriere hingelegt. Mit derben Texten und knappen Outfits wurde sie bekannt. Foto: Jon Renker

Auch die beiden Musikzelte, die Electronic Stage und die Clubstage, waren den ganzen Abend über gut gefüllt. In der Electronic Stage gibt es in diesem Jahr ein XXL-Podest für die Besucher. Für Liebhaber harter Beats trat um 2 Uhr Hardcore-DJ „Angerfist“ aus den Niederlanden auf.

Das Wetter spielte ab dem Nachmittag auch wieder mit. Foto: Jon Renker

Unterdessen sind Polizei und Rettungsdienst weiter rund um die Uhr im Einsatz. Wie die Polizei mitteilt, gab es 300 medizinische Behandlungen. Neben zwei Diebstählen aus Zelten wurden auch mehrere Körperverletzungen angezeigt. Eine einfache und eine gefährliche. Dabei trat eine Person einer anderen in den Bauch und verpasste ihr eine Kopfnuss.

Philipp von den Gebrüdern Brett. Foto: Jon Renker

Die Polizei zog neun Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr, die Drogen beziehungsweise Alkohol intus hatten. Ein E-Scooter-Fahrer hatte um 7.27 Uhr 2,1 Promille.