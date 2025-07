Während die Einrichtungen in der Stadt aber (noch) voll ausgelastet sind, sieht das in einigen Ortschaften anders aus.

Bernburg/MZ. - Fröhliches Kinderlachen ist vom Hof der Kita „Marienkäfer" am Buschweg zu hören. Die Kinder fahren mit Dreirädern und spielen im Sand. Wird es hier in Zukunft wohl auch noch so lebhaft zugehen? In Sachsen-Anhalt werden immer weniger Kinder geboren, folglich werden auch weniger Kinder in die Kitas gehen. Erste Kitas hätten schon schließen müssen, berichtete die MZ am 9. Juli auf der ersten Seite.