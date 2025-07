Halle (Saale) /MZ. - Das geschichtsträchtige Gut Beesen ragt mit seinem Turm über die Dächer in Halles Süden. Ursprünglich reichte der Turm sogar noch ein ganzes Stück weiter in die Höhe als heute. Das will die Freie Waldorfschule, der die Hofanlage gehört, nun ändern. Nachdem schon der Großteil des rund 500 Jahre alten Guts saniert wurde, stehen Dach- und Fassadenarbeiten am Herrenhaus an, das an den Turm angrenzt. Die Rekonstruktion von eben diesem gehört für den Architekten zum Gesamtkonzept. Dabei gibt es jedoch einen Haken.

