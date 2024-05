An diesem Freitag wird es bunt auf den Brücken über den Riebeckplatz. Für das Brückenfest wurden die Brücken für den Autoverkehr gesperrt, es gibt verschiedene Angebote.

Halle feiert „Brückentag“ am Riebeckplatz.

Halle (Saale)/MZ - Bis 18 Uhr für den Autoverkehr gesperrt: Auf den Brücken über den Riebeckplatz in Halle haben die Feierlichkeiten zum „Brückentag“ begonnen. Bis 15 Uhr können sich Interessierte bei einem bunten Programm über die Pläne zum Umbau des Platzes informieren, an dem der Bund das Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation bauen will.

Die Brücken, die Merseburger und Volkmannstraße verbinden, bleiben dafür Fußgängern vorbehalten. Die Veranstaltung endet um 15 Uhr.