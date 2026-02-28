Ungewöhnlicher Wettbewerb Wer ist schneller? Wieso der HFC und die Saale Bulls im Maya Mare in Halle um die Wette rutschen

Fußballer oder Eishockey-Spieler: Wer rutscht schneller? Hat das etwas mit Körpermaßen zu tun? Auf dieses ungewöhnliche Duell haben sich die Kicker des HFC und die Kufencracks der Saale Bulls eingelassen. Was hinter dem ungewöhnlichen Duell steckt, das von einem Kamerateam des MDR begleitet wurde.