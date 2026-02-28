weather wolkig
  Ungewöhnlicher Wettbewerb: Wer ist schneller? Wieso der HFC und die Saale Bulls im Maya Mare in Halle um die Wette rutschen

Fußballer oder Eishockey-Spieler: Wer rutscht schneller? Hat das etwas mit Körpermaßen zu tun? Auf dieses ungewöhnliche Duell haben sich die Kicker des HFC und die Kufencracks der Saale Bulls eingelassen. Was hinter dem ungewöhnlichen Duell steckt, das von einem Kamerateam des MDR begleitet wurde.

Von Livia Müller 28.02.2026, 11:58
Torwart gegen Torwart: Luca Bendel (l.) vom HFC gegen Nils Kapteinat (r.) von den Saale Bulls beim Rutschwettbewerb im Maya Mare.
Torwart gegen Torwart: Luca Bendel (l.) vom HFC gegen Nils Kapteinat (r.) von den Saale Bulls beim Rutschwettbewerb im Maya Mare. (Foto: Livia Müller)

Halle (Saale)/MZ. - Ein schwarzer Button in der Mitte startet das Rennen, ein Bildschirm zeigt die Zeit und die Geschwindigkeit: die Wettkampfrutsche „Cabracan“.