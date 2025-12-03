Vor genau einem Jahr öffnete sehr erfolgreich der Salz-Shop „Salz & Mehr“ im Marktschlösschen in Halle. An dessen Erfolgsgeschichte will nun die neue Weinabteilung „Wein & Mehr“ der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut anknüpfen: Ab Freitag stehen regionale Weine von Saale und Unstrut dort zum Verkauf.

Wein & Mehr: Weinshop öffnet im Marktschlösschen in Halle

Das ist eine Visualisierung des Weinshops in Halles Tourist-Information.

Halle (Saale)/MZ/EI. - Am kommenden Freitag, 5. Dezember, eröffnet in der Tourist-Information im Marktschlösschen die neue Weinabteilung „Wein & Mehr“ der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut.

Als sogenannter „Shop-in-Shop“ werden dort künftig 22 ausgewählte Produkte aus dem rund 380 Hektar großen Weinanbaugebiet zwischen Saale und Unstrut angeboten – von Weiß-, Rot- und Roséweinen über Sekt, Likör und Traubenbrand bis hin zu Glühweinen.

Verkaufsfläche von 16 Quadratmetern für die Winzervereinigung

Mit einer Verkaufsfläche von 16 Quadratmetern entsteht im Marktschlösschen die größte Verkaufsstelle der Winzervereinigung in Halle. Die Einrichtung aus heimischem Eichen- und Buchenholz wurde optisch an den benachbarten „Salz-Shop“ angepasst.

„Wir freuen uns, mit der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut einen weiteren regionalen Anbieter exklusiv in der Tourist-Information vermarkten zu können“, sagt Mark Lange, Geschäftsführer des Stadtmarketings. Das neue Sortiment ergänze ideal die Hallesche Genussbox und die Salzprodukte.

Tischlerei und Grafikerin: Regionale Partner bei der Gestaltung

Zu den angebotenen Weinen zählen unter anderem Müller-Thurgau, Silvaner, Gutedel, Bacchus, Sauvignon Blanc sowie der „Salzgraf Weißburgunder“, der eigens für den Hallenser Wein-Shop abgefüllt wurde.

Für die Gestaltung der neuen Abteilung beauftragten das Stadtmarketing und die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut zwei regionale Partner: die Tischlerei Hillger & Söhne aus dem Saalekreis und die Grafikerin Heidi Deliga aus Halle.