Das Stadtmarketing von Halle tüftelt an neuen Salz-Mischungen - und will auch den HFC mit ins Boot holen. Auch zur Weihnachtsmarkttasse für 2025 gibt es erste Infos. Warum die wieder aus China kommt.

Halle (Saale)/MZ - Dem „weißen Gold“ verdankte Halle im Mittelalter seinen Reichtum. Und auch heute spült Salz wieder Kohle in die städtischen Kassen – speziell in die vom Stadtmarketing. Am 1. Dezember hatte im Marktschlösschen der Salzshop eröffnet. Und der ist ein Renner, wie Stadtmarketingchef Mark Lange sagt.