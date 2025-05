In den Schlusssekunden hatte der Dessau-Roßlauer HV einen Spieler zu viel auf dem Parkett. Das sorgt nun für ein sportgerichtliches Nachspiel im Abstiegskampf.

Essen/Dessau/MZ. - Tusem Essen hat offiziell Einspruch gegen die Wertung des Handball-Zweitligaspiels gegen den Dessau-Roßlauer HV eingelegt. Das teilte der Verein aus dem Ruhrgebiet am Mittwoch auf seiner Homepage mit. Am Sonntag hatte der DRHV sein Auswärtsspiel in Essen mit 28:27 gewonnen und sich damit zwei wichtige Punkte gesichert.