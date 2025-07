Hyzet-Klubhaus wird 75 Jahre alt Legende: Spielte die Gruppe Renft im Hyzet ihr letztes Konzert?

Das Klubhaus in Alttröglitz feiert demnächst sein 75-jähriges Bestehen. Die MZ geht besonderen Geschichten nach. So waren die Band Renft, Manfred Krug und Wolf Biermann in Alttröglitz. Doch war es wirklich das letzte Konzert der Gruppe Renft?