Die Musiker von „Grundrausch’n“ aus Belleben sind derzeit auf ihrer letzten Tour und an diesem Wochenende noch einmal in Bründel zu erleben. Was dort den Gästen noch geboten wird und wo noch etwas los ist.

Bründel/MZ/KT. - Die Einwohner von Bründel und den umliegenden Dörfern dürften an diesem Samstag nur ein Ziel haben: das örtliche Schützenhaus samt Parkanlage. Dort wird am Samstag, 2. August, das wohl größte Schützenfest in der Region gefeiert. Dass es so groß ausfällt, hat seinen Grund: „Wir feiern es quasi auch als Dorffest zusammen“, sagt Kathrin Schiemanowski vom Schützenverein.