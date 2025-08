Tom Wienholz, auch „Teletom“ genannt, kniet in der Breiten Straße in Aschersleben und bettelt um Datenvolumen. Das Foto geht viral.

Aschersleben/MZ - Ein junger Mann kniet mitten in der Nacht vor der Telekom-Filiale in der Breiten Straße. Die Hände zum Flehen erhoben, der Blick dramatisch gen Schaufenster gerichtet. Darüber der Satz: „Dieser eine Freund, der um 3 Uhr nachts kein Datenvolumen mehr hat.“ Das Bild wirkt wie eine Szene aus einem modernen Digital-Drama – und verbreitet sich rasant auf Instagram und Facebook. Doch was aussieht wie eine nächtliche Verzweiflungstat, ist in Wahrheit ein gut gelaunter Scherz mit einer überraschenden Hintergrundgeschichte.