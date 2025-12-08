Besinnlicher Advent Ein Tag Stille auf dem Weihnachtsmarkt in Halle: Wo das Konzept noch Schwächen hat
Täglich gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Halle eine „Stille Stunde“. Jetzt war es sogar ein ganzer Tag. Warum das so ist, was die Besucher sagen, und woran eine Intensiv-Pflege-Gruppe mit ihren Rollstühlen scheitert.
Aktualisiert: 09.12.2025, 07:25
Halle (Saale)/MZ. - Wie Sie hören, hören Sie fast nichts an diesem Montag auf dem halleschen Weihnachtsmarkt – außer Stimmengewirr und den Glocken des Roten Turms, die sich immer mal von hoch oben melden, um die Uhrzeit zu verkünden. Was im vergangenen Jahr schon ausprobiert wurde, ist in diesem Jahr fest eingeplant: die „Stille Stunde“. Doch nicht alle profitieren davon wirklich.