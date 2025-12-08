Täglich gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Halle eine „Stille Stunde“. Jetzt war es sogar ein ganzer Tag. Warum das so ist, was die Besucher sagen, und woran eine Intensiv-Pflege-Gruppe mit ihren Rollstühlen scheitert.

Ein Tag Stille auf dem Weihnachtsmarkt in Halle: Wo das Konzept noch Schwächen hat

Diane Marinock von LMG Intensiv hatte mit ihren Intensivpflege-Patienten, deren Angehörigen, Mitarbeitern und Azubis einen Ausflug auf den Weihnachtsmarkt gemacht. Dabei stießen sie jedoch an Grenzen. Denn auch zur "Stillen Stunde" ist der Weihnachtsmarkt Halle nicht barrierefrei.

Halle (Saale)/MZ. - Wie Sie hören, hören Sie fast nichts an diesem Montag auf dem halleschen Weihnachtsmarkt – außer Stimmengewirr und den Glocken des Roten Turms, die sich immer mal von hoch oben melden, um die Uhrzeit zu verkünden. Was im vergangenen Jahr schon ausprobiert wurde, ist in diesem Jahr fest eingeplant: die „Stille Stunde“. Doch nicht alle profitieren davon wirklich.