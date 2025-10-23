weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Weihnachtsmarkt 2025 in Halle: So will die Stadt die Sicherheit erhöhen

Nach Anschlag in Magdeburg Verschärftes Sicherheitskonzept für Weihnachtsmarkt: So will Halle Risiko durch Trams reduzieren

Am 26. November wird es auf dem Markt in Halle wieder festlich. Für den Weihnachtsmarkt wird das Sicherheitskonzept weiter verschärft. Im Gespräch war auch ein generelles Fahrverbot für die Tram zum Markt in der Adventszeit. Doch nun gibt es eine andere Lösung.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 24.10.2025, 10:45
Im vergangenen Jahren hatten Polizisten an jenen Straßen die Zufahrten zum Markt versperrt, wo die Tram verkehrt. Doch der Personalaufwand dafür ist zu hoch.
Halle (Saale)/MZ. - In einem guten Monat, am 26. November, öffnet der Weihnachtsmarkt in Halle. Hinter den Kulissen wird seit Monaten am Sicherheitskonzept gearbeitet, das nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg am 20. Dezember 2024 nochmals verschärft wird. Speziell im Blick: die Straßenbahnen, die ein erhebliches Risko bergen.