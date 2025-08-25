Für den Schutz durch Betonquader fühlte sich der Magdeburger Revierleiter Philipp Salow nicht zuständig. Dabei hatte er eine Vorgeschichte als Staatsschutz-Experte.

Nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag - wird Magdeburgs Polizeichef jetzt noch befördert?

Sechs Menschen starben beim Anschlag von Taleb A. auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Magdeburg/MZ - Steht der Magdeburger Polizeichef Philipp Salow nach dem tödlichen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vor einer Beförderung? Diese Befürchtung formuliert ein anonymer Brief, der von Kriminalbeamten stammen soll und mehreren Medien und Landtagsabgeordneten zugegangen ist.