Das Bündnis Halle gegen Rechts hat am Freitag die für Samstag geplante Großkundgebung abgesagt. Erwartet wurden über 1.000 Teilnehmer.

Wegen Unwettergefahr: Keine Demo am Samstag in Halle

Am 20. Januar hatte Halle gegen Rechts rund 16.000 Teilnehmer mobilisiert. Er war die größte Demo in der Stadt seit dem Mauerfall.

Halle (Saale)/MZ - Das Bündnis Halle gegen Rechts hat am Freitag auf die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes reagiert und die für Samstag ab 15 Uhr geplante Großkundgebung abgesagt. „Angesichts der Prognosen haben wir uns zu der Absage entschlossen“, sagte Bündnissprecher Niklas Gerlach der MZ. Die Veranstalter hatten über 1.000 Teilnehmer erwartet. Start sollte am Landesmuseum für Vorgeschichte sein. Über einen Ersatztermin habe man noch nicht entschieden, so Gerlach.