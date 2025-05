In Hohenmölsen im Burgenlandkreis ist die neue Postfiliale in der Goethestraße eröffnet worden. Wer die Betreiber sind und wie es zu der Geschäftsgründung gekommen ist.

Elisa Schmidt und Lars Seitz in ihrer neuen Post-Partnerfiliale in der Hohenmölsener Goethestraße

Hohenmölsen/MZ - In der Goethestraße in Hohenmölsen ist mit einem Laden der „E+L Post und Presseshops“ eine neue Partnerfiliale der Deutschen Post eröffnet worden. Wieso das in der Stadt mit großer Freude aufgenommen worden ist und wieso das auch eine Art Politikum ist, lesen Sie hier.