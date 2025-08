Endlich Personal gefunden: Kleine Arche öffnet am 15. August nach monatelanger Schließung wieder

Freizeiteinrichtungen in Dessau ringen mit Personalproblemen

Die kleine Arche hat ihre Räume in der Törnter Strasse wieder bezogen.

Dessau/MZ. - Auf die Kleine Arche in der Törtener Straße 14 mussten die Ferienkinder in diesem Jahr verzichten. Die Freizeiteinrichtung in Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe hat geschlossen. Seit dem 1. Februar bereits.